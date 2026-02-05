Mini boutiques

Inscription
Créez des mondes miniatures en 3D ! Les stickers book cosy : une tendance régressive au succès croissant ! Nouvelle collection avec 10 scènes et 20 planches de stickers originaux à agencer Avec pages détachables Ouvrez ce joli carnet relié et découvrez : 10 formes de boutiques imprimées sur papier épais, à détacher 20 planches avec des mini stickers, sur fond transparent Les modèles des scènes finalisées pour vous guider Choisissez votre planche et décorez-la avec vos mini stickers pour construire une adorable scène en 3D ! Mini librairie, mini supermarché, mini pâtisserie... assemblez ces jolies boutiques une à une et animez-les avec d'adorables animaux cosy.

Paru le 05/02/2026

52 pages

12,95 €

9782263193828
