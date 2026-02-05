Créer avec les fleurs

Emerveillez-vous de la beauté des fleurs, apprenez à les utiliser en toute saison et créez en harmonie avec la nature ! Découvrez toutes les méthodes de Bex Partridge (@botanical_tales) pour les récolter et les conserver, ainsi que ses 20 projets créatifs pour transformer vos fleurs fraîches ou séchées en de superbes créations qui viendront enchanter votre intérieur : Teinture végétale, tissage de fleurs, couronne, guirlande de fête, décor de table, kokedama, bouquet suspendu, bâtonnets de fumigation parfumés... autant de réalisations très simples et poétiques pour célébrer les fleurs toute l'année.