Dictionnaire amoureux de la Lune

La Lune est depuis toujours un symbole d'amour. Elle nous montre le chemin vers un autre monde et nous invite à une autre manière de penser. Peut-être nous incite-t-elle aussi à cultiver l'un de nos biens les plus précieux : notre regard d'enfant, notre capacité d'émerveillement ? Suivez-là et suivez Dominique Simonnet dans ce vagabondage amoureux. " J'ai reçu un sérieux coup de Lune quand j'étais petit, et il semble bien que je ne m'en sois jamais remis. Aussi loin que je puisse voir dans le brouillard de mes souvenirs, elle est là, cette lune entêtée, qui parcourt mon ciel et m'interpelle. Je la regarde aujourd'hui, et je vois cet enfant, fasciné par les récits de science-fiction que je dévorais la nuit sous les draps, à la lueur d'une lampe de poche, pour ne pas contrarier mes parents. Je vois l'adolescent ébloui par l'exploit des astronautes d'Apollo que leurs successeurs d'Artémis s'apprêtent maintenant à renouveler. Je vois l'adulte devenu reporter (merci Tintin) qui a parcouru la planète à la recherche des rêveurs et des aventuriers... Je regarde la lune, et je vois aussi la longue cohorte de nos ancêtres qui, au fil des millénaires, l'ont scrutée avec émerveillement, parfois inquiétude, en se posant les mêmes questions compliquées. Je vois tous les philosophes, poètes, artistes qui, au fil des siècles, n'ont cessé de la dépeindre et de la magnifier. Et je vois tous les amoureux du monde, tous les amants enlacés, moi, vous, nous, qui, depuis toujours, en ont fait la complice de leurs embrasements. C'est donc, vous le comprendrez au fil des pages, un livre sur le désir, la beauté, et la liberté. "