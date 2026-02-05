Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Droit administratif : le cours alpha

Simon Gilbert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage original pour découvrir les origines du droit administratif. Ce livre plonge dans l' histoire méconnue du droit administratif et explique comment cette discipline est apparue sous le Premier Empire. Il répond à trois objectifs : - Redécouvrir des idées oubliées : Il présente les analyses des juristes du Premier Empire , qui montrent que ce droit avait dès le départ une dimension politique forte, éclairant notre droit actuel sous un jour nouveau. - Comprendre son apparition : Pourquoi a-t-on créé cet enseignement en l'an XII ? Qui étaient les premiers professeurs ? Comment le droit administratif a-t-il été pensé comme une matière à part ? - Explorer son caractère hybride : A l'origine, ce droit mêlait règles publiques et privées . Sa " publicisation " au XIXe siècle invite à revoir l'idée qu'il aurait toujours été totalement distinct du droit commun. Le livre révèle surtout comment, dès le Premier Empire, des doctrines remarquables ont façonné un droit administratif autoritaire , conçu pour harmoniser lois civiles et politiques et servir la raison d'Etat .

Par Simon Gilbert
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Simon Gilbert

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit administratif général

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit administratif : le cours alpha par Simon Gilbert

Commenter ce livre

 

Droit administratif : le cours alpha

Simon Gilbert

Paru le 05/02/2026

160 pages

Editions Dalloz

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247249268
9782247249268
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.