Droit administratif : le cours alpha

Un ouvrage original pour découvrir les origines du droit administratif. Ce livre plonge dans l' histoire méconnue du droit administratif et explique comment cette discipline est apparue sous le Premier Empire. Il répond à trois objectifs : - Redécouvrir des idées oubliées : Il présente les analyses des juristes du Premier Empire , qui montrent que ce droit avait dès le départ une dimension politique forte, éclairant notre droit actuel sous un jour nouveau. - Comprendre son apparition : Pourquoi a-t-on créé cet enseignement en l'an XII ? Qui étaient les premiers professeurs ? Comment le droit administratif a-t-il été pensé comme une matière à part ? - Explorer son caractère hybride : A l'origine, ce droit mêlait règles publiques et privées . Sa " publicisation " au XIXe siècle invite à revoir l'idée qu'il aurait toujours été totalement distinct du droit commun. Le livre révèle surtout comment, dès le Premier Empire, des doctrines remarquables ont façonné un droit administratif autoritaire , conçu pour harmoniser lois civiles et politiques et servir la raison d'Etat .