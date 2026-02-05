Patiente zéro

"Je suis la patiente que les médecins abhorrent. Je suis la petite bête qui monte, je suis celle qui en sait trop mais pas assez, je suis la fille qui remet tout en question, je suis une patiente meilleure que le médecin... Voilà, je suis hypocondriaque. Je l'ai toujours été, toujours". Quand elle était petite, Agathe Lecaron était fascinée par les dictionnaires médicaux. Traversée de peurs irrationnelles et toujours en quête d'un peu d'attention. Rien de tout cela ne l'a jamais quitté. Elle propose ici une terrible traversée, parfois désopilante, du territoire de l'angoisse et de la maladie imaginaire où l'on vacille, où le rire se mêle à la peur, et où aimer la vie, c'est, plus que jamais, la redouter.