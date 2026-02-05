Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Patiente zéro

Agathe Lecaron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je suis la patiente que les médecins abhorrent. Je suis la petite bête qui monte, je suis celle qui en sait trop mais pas assez, je suis la fille qui remet tout en question, je suis une patiente meilleure que le médecin... Voilà, je suis hypocondriaque. Je l'ai toujours été, toujours". Quand elle était petite, Agathe Lecaron était fascinée par les dictionnaires médicaux. Traversée de peurs irrationnelles et toujours en quête d'un peu d'attention. Rien de tout cela ne l'a jamais quitté. Elle propose ici une terrible traversée, parfois désopilante, du territoire de l'angoisse et de la maladie imaginaire où l'on vacille, où le rire se mêle à la peur, et où aimer la vie, c'est, plus que jamais, la redouter.

Par Agathe Lecaron
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Agathe Lecaron

Editeur

Robert Laffont

Genre

Témoignages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Patiente zéro par Agathe Lecaron

Commenter ce livre

 

Patiente zéro

Agathe Lecaron

Paru le 05/02/2026

180 pages

Robert Laffont

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221285381
9782221285381
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.