Skull's Head

Jeune instituteur, Noah prend à coeur la réussite de ses élèves. Alors, quand il constate que les notes de l'un d'entre eux sont en chute libre, il lui propose des cours à domicile. Mais il est loin de se douter que le père de cet élève est Monster, le chef d'un terrifiant gang de bikers. Grossier, arrogant, possessif et dangereux, Monster évolue dans un monde de violence et de sang. Mais avec ses muscles puissants et ses tatouages, ce bad boy est particulièrement séduisant. Et le jeune prof timide est fasciné par cet homme qui est son exact opposé. Alors qu'une relation torride se noue entre eux, Noah devient la cible de gangs rivaux. Et cette passion interdite risque bien de lui coûter la vie. Sauf si Monster a de véritables sentiments pour lui et qu'il décide de le protéger à n'importe quel prix...