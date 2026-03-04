Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Skull's Head

Dana Blue

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jeune instituteur, Noah prend à coeur la réussite de ses élèves. Alors, quand il constate que les notes de l'un d'entre eux sont en chute libre, il lui propose des cours à domicile. Mais il est loin de se douter que le père de cet élève est Monster, le chef d'un terrifiant gang de bikers. Grossier, arrogant, possessif et dangereux, Monster évolue dans un monde de violence et de sang. Mais avec ses muscles puissants et ses tatouages, ce bad boy est particulièrement séduisant. Et le jeune prof timide est fasciné par cet homme qui est son exact opposé. Alors qu'une relation torride se noue entre eux, Noah devient la cible de gangs rivaux. Et cette passion interdite risque bien de lui coûter la vie. Sauf si Monster a de véritables sentiments pour lui et qu'il décide de le protéger à n'importe quel prix...

Par Dana Blue
Chez City Editions

|

Auteur

Dana Blue

Editeur

City Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Skull's Head par Dana Blue

Commenter ce livre

 

Skull's Head

Dana Blue

Paru le 01/04/2026

480 pages

City Editions

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824626468
9782824626468
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.