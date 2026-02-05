Un guide synthétique et pratique au format livret, au contenu entièrement actualisé, pour maîtriser l'essentiel de la Comptabilité ! Rédigé sous forme de fiches avec des exemples, des tableaux et des schémas, ce petit guide complet en couleurs de 48 pages est à jour de la loi de finances. Indispensable pour maîtriser : - Toutes les bases de la comptabilité ; - La traduction comptable des activités d'une organisation ; - Les obligations comptables. Un guide essentiel pour tous les étudiants et les professionnels ! Des QR Codes et des mini liens permettent d'accéder directement à des sites de référence et des ressources complémentaires. Le Mini Précis Comptabilité est rédigé par Odile BARBE et Candice PELLEGRIN, experts-comptables et professeurs à Burgundy School of Business. Les Mini-Précis, aussi précis que petits !