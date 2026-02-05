Plonge dans le monde fascinant de Rome antique et découvre les dieux, les jeux et les secrets d'un empire qui a marqué l'Histoire ! Sur les traces des conquérants ! L'Empire romain, c'est quoi ? Comment Rome a-t-elle conquis le monde ? Comment est organisée la société ? Quelle langue parle-t-on ? Quels dieux les Romains adorent-ils ? - Découvre comment Rome est devenue la puissance la plus redoutable du monde antique. - Comprends la vie quotidienne, les croyances et la société des Romains à travers des pages illustrées, des BD et des scènes vivantes. - Observe un légionnaire équipé, une villa romaine en coupe et les jeux du cirque comme si tu y étais ! Un livre documentaire vivant et accessible, une référence incontournable sur la Rome antique, à partir de 7 ans