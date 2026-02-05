Inscription
#Imaginaire

Influence mortelle

Lauren Wilson, Anne Guitton

ActuaLitté
Paillettes, réseaux sociaux... et emprise toxique : un thriller psychologique qui vous glace le sang ! Derrière les filtres Instagram se cache parfois le pire des cauchemars... La vie de Chloé, jeune étudiante réservée, bascule lorsqu'elle rencontre Clara Holland sur le campus. Cette influenceuse fait rêver tout le monde avec ses posts bling-bling et ses fêtes ultra-sélect. Elle se prend d'affection pour Chloé, qui se sent enfin spéciale. Mais l'amitié devient peu à peu suffocante, surtout lorsque Chloé est invitée à vivre chez Clara. Et quand une étudiante disparaît, certaines rumeurs à propos de l'influenceuse remontent à la surface... Chloé saura-t-elle voir au-delà des paillettes, avant que la violente réalité de Clara ne la rattrape ? - Un thriller psychologique addictif qui explore les zones d'ombre des réseaux sociaux ! - Une ambiance oppressante, avec une galerie de personnages auxquels tout adolescent connecté pourra s'identifier Pour lecteurs qui aiment quand le virtuel devient mortellement réel. " Un des meilleurs premiers romans que j'ai pu lire ", Lauren Steven, autrice de Every exquisite thing et Nos destins infinis " Un thriller qui vous prendra aux tripes ", Bea Fitzgerald, autrice de La reine des enfers & La malédiction de l'oracle

Par Lauren Wilson, Anne Guitton
Chez Nathan

|

Auteur

Lauren Wilson, Anne Guitton

Editeur

Nathan

Genre

Suspense

Influence mortelle

Lauren Wilson trad. Anne Guitton

Paru le 05/02/2026

352 pages

Nathan

17,95 €

ActuaLitté
9782095046095
© Notice établie par ORB
