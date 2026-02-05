Influence mortelle

Paillettes, réseaux sociaux... et emprise toxique : un thriller psychologique qui vous glace le sang ! Derrière les filtres Instagram se cache parfois le pire des cauchemars... La vie de Chloé, jeune étudiante réservée, bascule lorsqu'elle rencontre Clara Holland sur le campus. Cette influenceuse fait rêver tout le monde avec ses posts bling-bling et ses fêtes ultra-sélect. Elle se prend d'affection pour Chloé, qui se sent enfin spéciale. Mais l'amitié devient peu à peu suffocante, surtout lorsque Chloé est invitée à vivre chez Clara. Et quand une étudiante disparaît, certaines rumeurs à propos de l'influenceuse remontent à la surface... Chloé saura-t-elle voir au-delà des paillettes, avant que la violente réalité de Clara ne la rattrape ? - Un thriller psychologique addictif qui explore les zones d'ombre des réseaux sociaux ! - Une ambiance oppressante, avec une galerie de personnages auxquels tout adolescent connecté pourra s'identifier Pour lecteurs qui aiment quand le virtuel devient mortellement réel. " Un des meilleurs premiers romans que j'ai pu lire ", Lauren Steven, autrice de Every exquisite thing et Nos destins infinis " Un thriller qui vous prendra aux tripes ", Bea Fitzgerald, autrice de La reine des enfers & La malédiction de l'oracle