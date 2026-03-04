Inscription
Tous mes mensonges

Nelle Lamarr

Assistante d'une célèbre romancière, Sloan découvre le corps sans vie de sa patronne dans son manoir. Paniquée mais fascinée, elle commet l'irréparable et s'empare de son dernier manuscrit. Une fois publié, ce livre volé devient un best-seller qui propulse Sloan au sommet du succès. Mais c'est aussi le début d'un engrenage infernal. Car quelqu'un sait ce qu'elle a fait. Les menaces se multiplient : e-mails inquiétants, lettres sinistres, cadeaux effrayants laissés devant sa porte... Sloan n'a plus le choix et doit mentir, encore et encore. Personne ne doit découvrir son secret, surtout pas sa famille. Cela pourrait détruire sa carrière et elle risquerait de tout perdre. Pour protéger ce qu'elle a de plus cher, elle est prête à tout, y compris au pire.

Par Nelle Lamarr
Chez City Editions

Auteur

Nelle Lamarr

Editeur

City Editions

Genre

Thrillers

Tous mes mensonges

Nelle Lamarr trad. June Silinski

Paru le 04/03/2026

407 pages

City Editions

22,00 €

9782824625898
