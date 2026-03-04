Saphirs et suspicion

Alors qu'elle s'apprête à retrouver la tranquillité d'une vie bien réglée auprès de ses parents, la jeune Anne Spencer est invitée par une amie à séjourner à Bath, la plus élégante des villes d'eaux d'Angleterre. Entre bals étincelants et boutiques raffinées, elle se laisse entraîner dans le tourbillon de la vie mondaine. Elle n'en n'oublie pas pour autant sa correspondance avec Jane Austen, son autrice préférée, ni sa quête d'un Mr Darcy. Mais le vol d'un collier de saphirs vient tout bouleverser. Parmi les figures de la belle société, tous peuvent être coupable, du savant aux méthodes étranges à la mystérieuse princesse nordique... Anne va vite découvrir que même les robes en soie et les sourires policés peuvent cacher des secrets inavouables.