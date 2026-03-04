Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Saphirs et suspicion

Béatrice Egémar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors qu'elle s'apprête à retrouver la tranquillité d'une vie bien réglée auprès de ses parents, la jeune Anne Spencer est invitée par une amie à séjourner à Bath, la plus élégante des villes d'eaux d'Angleterre. Entre bals étincelants et boutiques raffinées, elle se laisse entraîner dans le tourbillon de la vie mondaine. Elle n'en n'oublie pas pour autant sa correspondance avec Jane Austen, son autrice préférée, ni sa quête d'un Mr Darcy. Mais le vol d'un collier de saphirs vient tout bouleverser. Parmi les figures de la belle société, tous peuvent être coupable, du savant aux méthodes étranges à la mystérieuse princesse nordique... Anne va vite découvrir que même les robes en soie et les sourires policés peuvent cacher des secrets inavouables.

Par Béatrice Egémar
Chez City Editions

|

Auteur

Béatrice Egémar

Editeur

City Editions

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Saphirs et suspicion par Béatrice Egémar

Commenter ce livre

 

Saphirs et suspicion

Béatrice Egémar

Paru le 04/03/2026

324 pages

City Editions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824625881
9782824625881
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.