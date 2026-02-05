Inscription
#Polar

Le gardien invisible

Dolores Redondo, Marianne Millon

Au Pays basque, sur les berges du Baztán, le corps dénudé et meurtri d'une jeune fille est retrouvé, les poils d'un animal éparpillés sur elle. La légende raconte que dans la forêt vit le basajaun, une étrange créature mi-ours, mi-homme... L'inspectrice Amaia Salazar, rompue aux techniques d'investigation les plus modernes, revient dans cette vallée dont elle est originaire pour mener à bien cette enquête qui mêle superstitions ancestrales, meurtres en série et blessures d'enfance.

Par Dolores Redondo, Marianne Millon
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Dolores Redondo, Marianne Millon

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Thrillers

Le gardien invisible

Dolores Redondo trad. Marianne Millon

Paru le 05/02/2026

528 pages

Editions Gallimard

10,00 €

9782073144010
