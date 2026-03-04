Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Pack en 2 volumes : Tomes 1 et 2

Naoya Matsumoto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pack 1=2 Kaiju n°8. Contient les volumes 1 et 2 de la série. Résumé du volume 1 : Les kaiju sont d'effroyables monstres qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien... Enfant, Hibino Kafka rêvait d'intégrer les Forces de Défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante mi-humaine, mi-kaiju. Son nouveau nom de code : Kaiju n° 8 !

Par Naoya Matsumoto
Chez Kazé Editions

|

Auteur

Naoya Matsumoto

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pack en 2 volumes : Tomes 1 et 2 par Naoya Matsumoto

Commenter ce livre

 

Pack en 2 volumes : Tomes 1 et 2

Naoya Matsumoto trad. Sylvain Chollet

Paru le 04/03/2026

384 pages

Kazé Editions

7,15 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820356055
9782820356055
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.