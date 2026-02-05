Inscription
#Roman francophone

La matière humaine

John Jefferson Selve

Vingt-quatre heures a avant l'élection présidentielle de 2027, la tension est à son comble. On est à Paris, avec Anthea et Saul, qui errent de fête en fête : leurs trajectoires dans la nuit dessinent un monde au bord du gouffre. Saul commande de la cocaïne et découvre que le livreur est un enfant. "La poudre", c'est-à-dire l'esprit de la drogue, rythme le livre comme un choeur antique : en jugeant les deux personnages, elle les met face à la tragédie. Dans ce roman électrique, hanté par l'enfance, la circulation de la drogue éclaire crûment notre époque d'addictions. Anthea porte en elle une lumière noire et sauvage : est-ce l'étincelle d'une délivrance ?

John Jefferson Selve
Editions Gallimard

|

Auteur

John Jefferson Selve

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

La matière humaine

John Jefferson Selve

Paru le 05/02/2026

168 pages

Editions Gallimard

19,00 €

9782073139085
