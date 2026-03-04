Pack en 2 volumes : Tomes 1 et 2

Pack 1=2 Kill Blue. Contient les volumes 1 et 2 de la série. Résumé du volume 1 : Jûzô Ôgami est un tueur aussi renommé que redouté dans le milieu de la pègre. Alors qu'il exécute un contrat, il est piqué par une guêpe génétiquement modifiée avant de se réveiller dans son corps d'enfant ! Loin d'être un souci pour ses employeurs, sa nouvelle apparence lui vaut d'être cette fois-ci envoyé en mission... dans un collège ! A la recherche d'un moyen pour renverser la métamorphose, ce pro de la gâchette va devoir survivre au milieu d'une meute terrifiante : les ados. Pour lui, qui n'a jamais été à l'aise avec les jeunes, commence alors le plus grand défi de sa carrière !