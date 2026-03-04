Pablo dans les bois

Depuis la rentrée, Pablo a eu sept avertissements. Sa mère est partie sans expliquer pourquoi. Son père a des comportements de moins en moins rationnels. Et son amie Ada... son amie Ada, il aimerait que ce soit plus qu'une amie. Mais impossible de se confier à elle. Depuis quand la vie de Pablo est devenue aussi compliquée ? Aussi dense ? Comme un bois dans lequel on se perdrait. Et si tout était lié ? Si dans ce bois, il n'était pas seul ? Si son père avait toutes les réponses ? Myren Duval, avec des dialogues bourrés d'humour et une délicatesse rare, nous parle de santé mentale, d'un garçon que l'on voudrait rassurer et surtout d'amour. Celui que l'on porte à sa famille et celui de Pablo pour la seule et unique Ada.