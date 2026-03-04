Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Bande dessinée jeunesse

Pablo dans les bois

Myren Duval

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis la rentrée, Pablo a eu sept avertissements. Sa mère est partie sans expliquer pourquoi. Son père a des comportements de moins en moins rationnels. Et son amie Ada... son amie Ada, il aimerait que ce soit plus qu'une amie. Mais impossible de se confier à elle. Depuis quand la vie de Pablo est devenue aussi compliquée ? Aussi dense ? Comme un bois dans lequel on se perdrait. Et si tout était lié ? Si dans ce bois, il n'était pas seul ? Si son père avait toutes les réponses ? Myren Duval, avec des dialogues bourrés d'humour et une délicatesse rare, nous parle de santé mentale, d'un garçon que l'on voudrait rassurer et surtout d'amour. Celui que l'on porte à sa famille et celui de Pablo pour la seule et unique Ada.

Par Myren Duval
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Myren Duval

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pablo dans les bois par Myren Duval

Commenter ce livre

 

Pablo dans les bois

Myren Duval

Paru le 04/03/2026

168 pages

Editions du Rouergue

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812628122
9782812628122
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.