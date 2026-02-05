Loin de Salonique

Salonique, 1913, aux confins du monde grec, du monde ottoman : la poudrière des Balkans, où se pressent empires, nations en devenir, religions et révolutionnaires. Dans quelques semaines, ce sera l'assassinat du roi Georges Ier de Grèce ; dans un an, l'attentat de Sarajevo et les débuts de la Grande Guerre. Lorsque le corps d'un professeur de droit parisien est découvert dans le cimetière juif de la ville, Thomas More est sollicité par les autorités locales pour résoudre ce crime. Secondé par le jeune Paul Seligmann, il exhumera bien d'autres drames. Comme en équilibre sur un fil, il assistera aussi à la naissance d'un amour, avant qu'un monde ne disparaisse.