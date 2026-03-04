Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Et coule le sang du désert

Nathalie GAUTHEREAU

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Léa Francourt est le maillon faible d'une bande de dealers dans la ligne de mire de la police. Cette jeune fille fragile, malmenée par l'existence, que ses aveux mettent dans le plus grand danger, émeut une flic, la capitaine Fanny Costa. Pour défendre celle qui n'est encore qu'une gamine, elle fait appel à maître Pariset, une avocate pénaliste du barreau de Lyon. Au même moment, une série d'exécutions sur les points de deal laisse penser à une guerre de territoires. Derrière ces meurtres, un tueur, le Libyen. L'homme qui se cache sous cette identité est arrivé clandestinement du Sénégal. Exactement comme Kofi Diallo, le jeune assistant qui débute au cabinet de maître Pariset. Dans ce deuxième roman prenant, en fine observatrice du monde de la justice, Nathalie Gauthereau nous plonge dans le monde du narcotrafic et de ses esclaves modernes. Elle nous raconte aussi une histoire de fraternité, par-delà les routes de l'exil.

Par Nathalie GAUTHEREAU
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Nathalie GAUTHEREAU

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Et coule le sang du désert par Nathalie GAUTHEREAU

Commenter ce livre

 

Et coule le sang du désert

Nathalie GAUTHEREAU

Paru le 04/03/2026

336 pages

Editions du Rouergue

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812627958
9782812627958
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.