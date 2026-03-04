Et coule le sang du désert

Léa Francourt est le maillon faible d'une bande de dealers dans la ligne de mire de la police. Cette jeune fille fragile, malmenée par l'existence, que ses aveux mettent dans le plus grand danger, émeut une flic, la capitaine Fanny Costa. Pour défendre celle qui n'est encore qu'une gamine, elle fait appel à maître Pariset, une avocate pénaliste du barreau de Lyon. Au même moment, une série d'exécutions sur les points de deal laisse penser à une guerre de territoires. Derrière ces meurtres, un tueur, le Libyen. L'homme qui se cache sous cette identité est arrivé clandestinement du Sénégal. Exactement comme Kofi Diallo, le jeune assistant qui débute au cabinet de maître Pariset. Dans ce deuxième roman prenant, en fine observatrice du monde de la justice, Nathalie Gauthereau nous plonge dans le monde du narcotrafic et de ses esclaves modernes. Elle nous raconte aussi une histoire de fraternité, par-delà les routes de l'exil.