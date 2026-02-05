Inscription
#Essais

La civilisation du commentaire

Mara Goyet

ActuaLitté
Très déçu du péage de Saint-Arnoult : tel est l'un des 4000 commentaires reçus par cette barrière d'autoroute sur Internet. Oui, 4000... Ce foisonnement invite à réfléchir : pourquoi sommes-nous si nombreux à commenter la forme des dents d'une fourchette (trop carrées), une caverne néolithique (déçue par cette grotte) ou l'offre d'un restaurant (brochette de boeeuf très nerveuse) ? En quoi cette pratique modifie-t-elle notre rapport au monde et la place que nous tentons d'y occuper ? Sans rien dissimuler des aspects les plus sombres de ces gloses proliférantes, peut-on y voir aussi une démocratisation de l'écrit et une nouvelle étape de l'avancée vers l'égalité chère à Alexis de Tocqueville (je l'adore, allez Alexis !!! ) ? Indéniablement, dans ces masses d'avis, au style aussi bancal que ciselé, touchant toutes les dimensions de l'existence, il y a quelque chose d'inédit et de passionnant, que cette enquête novatrice s'attache à explorer. Elle met ainsi en lumière les enseignements, la poésie, parfois l'absurde de cet espace numérique caractéristique de notre modernité.

Par Mara Goyet
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Mara Goyet

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Critique

La civilisation du commentaire

Mara Goyet

Paru le 05/02/2026

190 pages

Editions Gallimard

19,00 €

ActuaLitté
9782073060945
