Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

George Sand

Brigitte Krulic

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aucune facette de la vie humaine ne lui a été étrangère : les deuils, les désillusions amères, les doutes, la célébrité. George Sand aura chéri ses proches, aimé passionnément des hommes très différents, conversé d'égal à égal avec les grands esprits de son temps et cultivé une sensibilité toute personnelle de la politique et de la justice sociale. Une femme d'exception, éminente et inclassable : écrivaine, dramaturge, journaliste politique, critique littéraire, elle lègue à la postérité une oeuvre immense et quelques chefs-d'oeuvre. Entre Paris, où l'appellent les agitations du siècle, et Nohant, le berceau familial dont elle a su faire un foyer rayonnant, elle a voué sa vie au travail : viatique, gagne-pain, gage d'indépendance. Surtout, pour ses contemporains comme pour les générations à venir, George Sand n'a cessé d'être une voix de la liberté. Un symbole et, parfois, une cible. Cette biographie retrace les différentes saisons de cette longue vie. Elle restitue l'évolution d'une personnalité et d'une pensée qui auront fait résonner, vie et oeuvre mêlées, les aspirations et les effervescences d'une France toujours hantée par l'ombre de la Révolution et qui aspire à entrer enfin au port.

Par Brigitte Krulic
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Brigitte Krulic

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Biographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur George Sand par Brigitte Krulic

Commenter ce livre

 

George Sand

Brigitte Krulic

Paru le 05/02/2026

336 pages

Editions Gallimard

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072950247
9782072950247
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.