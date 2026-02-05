Aucune facette de la vie humaine ne lui a été étrangère : les deuils, les désillusions amères, les doutes, la célébrité. George Sand aura chéri ses proches, aimé passionnément des hommes très différents, conversé d'égal à égal avec les grands esprits de son temps et cultivé une sensibilité toute personnelle de la politique et de la justice sociale. Une femme d'exception, éminente et inclassable : écrivaine, dramaturge, journaliste politique, critique littéraire, elle lègue à la postérité une oeuvre immense et quelques chefs-d'oeuvre. Entre Paris, où l'appellent les agitations du siècle, et Nohant, le berceau familial dont elle a su faire un foyer rayonnant, elle a voué sa vie au travail : viatique, gagne-pain, gage d'indépendance. Surtout, pour ses contemporains comme pour les générations à venir, George Sand n'a cessé d'être une voix de la liberté. Un symbole et, parfois, une cible. Cette biographie retrace les différentes saisons de cette longue vie. Elle restitue l'évolution d'une personnalité et d'une pensée qui auront fait résonner, vie et oeuvre mêlées, les aspirations et les effervescences d'une France toujours hantée par l'ombre de la Révolution et qui aspire à entrer enfin au port.