Hégémon

Thierry Gloris, Joël Mouclier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un avenir lointain, l'Empire Sapiens, dirigé d'une main de fer par l'Hégémon Iskender, est une puissance galactique bâtie sur le sang et la conquête de l'Empire Farxi. Mais lorsque le tyran centenaire est assassiné, la guerre civile éclate. Aux prises avec une caste militaire suprématiste, des héritiers légitimes et illégitimes, et les machinations de la régente, le scientifique Silas Ditak doit naviguer entre les arcanes du complot, pour trouver le meurtrier et empêcher une menace cosmique...

Par Thierry Gloris, Joël Mouclier
Chez Les Humanoïdes Associés

|

Auteur

Thierry Gloris, Joël Mouclier

Editeur

Les Humanoïdes Associés

Genre

Science-fiction

Hégémon

Thierry Gloris, Joël Mouclier

Paru le 04/03/2026

108 pages

Les Humanoïdes Associés

22,00 €

9782731677294
