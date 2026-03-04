Inscription
#Polar

La plupart des hommes

Simon François

ActuaLitté
Gien. Ville grise à l'horizon bouché qui ne s'ouvre que sur le fleuve de la Loire. C'est ici que Kad et son ami d'enfance Gabriel ont grandi. Le premier y est resté. Le deuxième en est parti. Mais quand Juliette, la soeur de Gabriel, est retrouvée inconsciente dans le camion de Kad, le corps tuméfié, leur vie bascule... Chargée de l'enquête, Karine, jeune gendarme débarquée de Lille, se heurte à des habitants suspicieux et murés dans le silence. Ici, la vérité semble coulée dans le métal de la fonderie de Bertrand Morin, le père tyrannique de Gabriel et Juliette. Entre rejets toxiques dans le fleuve, travailleurs sans papiers et secrets de famille, ce roman nous embarque sur les bords de Loire poisseux, chez ceux qui tentent par tous les moyens d'échapper à leur destin.

Par Simon François
Chez Editions du Masque

|

Auteur

Simon François

Editeur

Editions du Masque

Genre

Romans policiers

La plupart des hommes

Simon François

Paru le 04/03/2026

363 pages

Editions du Masque

20,90 €

ActuaLitté
9782702452868
© Notice établie par ORB
