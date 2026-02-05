Les licornes

Un livre d'autocollants trop mignon avec des licornes adorables et leurs amis. Les enfants passeront des heures à ajouter des stickers de licornes trop mignonnes pour décorer les scènes : une prairie fleurie, une forêt enchantée, une grotte de cristal ou encore un arc-en-ciel. Il y a plus de 150 autocollants adorables à placer dans ce livre illustré dans le style "cute", pour des heures de divertissement ! dès 3 ans