#Beaux livres

Les licornes

Kate Nolan, Daniela Massironi, Véronique Duran

ActuaLitté
Un livre d'autocollants trop mignon avec des licornes adorables et leurs amis. Les enfants passeront des heures à ajouter des stickers de licornes trop mignonnes pour décorer les scènes : une prairie fleurie, une forêt enchantée, une grotte de cristal ou encore un arc-en-ciel. Il y a plus de 150 autocollants adorables à placer dans ce livre illustré dans le style "cute", pour des heures de divertissement ! dès 3 ans

Par Kate Nolan, Daniela Massironi, Véronique Duran
Chez Usborne

|

Auteur

Kate Nolan, Daniela Massironi, Véronique Duran

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Les licornes

Kate Nolan, Daniela Massironi trad. Véronique Duran

Paru le 05/02/2026

24 pages

Usborne

6,95 €

ActuaLitté
9781836067634
© Notice établie par ORB
