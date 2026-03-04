Inscription
#Roman étranger

Les soeurs Blue

Coco Mellors

" On est tes soeurs. Quoi que tu fasses, au bout du compte on sera toujours de ton côté. " Les soeurs Blue sont aussi exceptionnelles et inoubliables qu'elles sont différentes : Sérieuse et responsable, Avery semble être la fille aînée parfaite. Mais cette avocate à Londres cache une liaison secrète qui risque de bouleverser sa vie. Déprimée après sa première défaite, Bonnie voit sa carrière de boxeuse remise en question. Alors qu'elle tente de se reconstruire à Los Angeles, un acte de violence va l'obliger à fuir la police. Lucky, la benjamine rebelle, est mannequin à Paris où elle passe son temps de soirée en soirée avant que ses excès ne la rattrapent. Un an après la mort soudaine et accidentelle de Nicky Blue, ses trois soeurs se rendent à New York pour empêcher la vente de l'appartement familial. Entre crises et disputes mais aussi fous rires et gestes d'amour, elles tentent tant bien que mal de surmonter leurs difficultés et de trouver leur chemin.

Par Coco Mellors
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Coco Mellors

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les soeurs Blue

Coco Mellors trad. Marie de Prémonville

Paru le 04/03/2026

493 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

9782702196083
© Notice établie par ORB
