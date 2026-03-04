" On est tes soeurs. Quoi que tu fasses, au bout du compte on sera toujours de ton côté. " Les soeurs Blue sont aussi exceptionnelles et inoubliables qu'elles sont différentes : Sérieuse et responsable, Avery semble être la fille aînée parfaite. Mais cette avocate à Londres cache une liaison secrète qui risque de bouleverser sa vie. Déprimée après sa première défaite, Bonnie voit sa carrière de boxeuse remise en question. Alors qu'elle tente de se reconstruire à Los Angeles, un acte de violence va l'obliger à fuir la police. Lucky, la benjamine rebelle, est mannequin à Paris où elle passe son temps de soirée en soirée avant que ses excès ne la rattrapent. Un an après la mort soudaine et accidentelle de Nicky Blue, ses trois soeurs se rendent à New York pour empêcher la vente de l'appartement familial. Entre crises et disputes mais aussi fous rires et gestes d'amour, elles tentent tant bien que mal de surmonter leurs difficultés et de trouver leur chemin.