#Essais

Avaler la pilule

Leslie Fonquerne

Avaler la pilule ou faire avaler la pilule ? En contexte de "crise de la pilule" en France, la centralité de la contraception orale dans le panel contraceptif français persiste. A travers une immersion ethnographique en consultations gynécologiques, l'ouvrage questionne l'envers d'une prévalence contraceptive élevée qui ne suffit pas à garantir un accès égal à l'ensemble du panel contraceptif pour toutes les femmes, selon les membres du corps médical qu'elles consultent et les caractéristiques des structures médicales. Après dix ans de recherches, la publication de cette enquête sociologique rend compte de la complexité de la réalité à l'heure des controverses autour des violences gynécologiques, en identifiant des outils prémunissant de ce risque, et favorisant le choix libre et éclairé des usagères, afin que la contraception puisse constituer un réel levier d'émancipation. L'ouvrage participe ainsi à la mise au jour de mécanismes qui freinent ou favorisent l'accès à la contraception libre et gratuite, attendu depuis plus d'un demi-siècle.

Par Leslie Fonquerne
Chez PU Rennes

|

Auteur

Leslie Fonquerne

Editeur

PU Rennes

Genre

Sociologie

Avaler la pilule

Leslie Fonquerne

Paru le 05/02/2026

251 pages

PU Rennes

24,00 €

9791041304950
