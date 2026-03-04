Intuitions

Devenue incontournable avec ses best-sellers, la "reine du coloriage" Johanna Basford signe ce charmant livre de coloriage à emporter partout, pour créer en toute simplicité de véritables chefs-d'oeuvre. Motifs floraux, maisonnettes de fées, gâteaux savoureux ou papillons délicats... chaque page célèbre tout ce que l'on aime dans l'art du coloriage. Ce livre regorge de sublimes illustrations et de compositions à colorier, parfaites pour une pause créative et inspirante - toujours pensées pour émerveiller et enchanter !