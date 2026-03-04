Inscription
#Beaux livres

Intuitions

Johanna Basford

ActuaLitté
Devenue incontournable avec ses best-sellers, la "reine du coloriage" Johanna Basford signe ce charmant livre de coloriage à emporter partout, pour créer en toute simplicité de véritables chefs-d'oeuvre. Motifs floraux, maisonnettes de fées, gâteaux savoureux ou papillons délicats... chaque page célèbre tout ce que l'on aime dans l'art du coloriage. Ce livre regorge de sublimes illustrations et de compositions à colorier, parfaites pour une pause créative et inspirante - toujours pensées pour émerveiller et enchanter !

Par Johanna Basford
Chez Marabout

|

Auteur

Johanna Basford

Editeur

Marabout

Genre

Coloriages adultes

Commenter ce livre

 

Intuitions

Johanna Basford

Paru le 18/03/2026

80 pages

Marabout

12,90 €

ActuaLitté
9782501199773
© Notice établie par ORB
plus d'informations

