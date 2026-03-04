Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Ma box crochet DIY Bouquet champêtre

Marie-Noëlle Bayard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Craquez pour la tendance des fleurs en crochet, déjà incontournable en France comme en Angleterre. Avec ce coffret, Marabout propose un kit de fleurs en crochet pensé pour être simple et accessible, même quand on débute. A l'intérieur, tout est prévu pour réaliser un mini bouquet : les fils, le crochet, la tige métallique et un livret explicatif clair et détaillé ! Des modèles faciles à réaliser, avec un seul point à maîtriser, du matériel de qualité et un fil 100 % coton : tout est réuni pour se lancer et se faire plaisir.

Par Marie-Noëlle Bayard
Chez Marabout

|

Auteur

Marie-Noëlle Bayard

Editeur

Marabout

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ma box crochet DIY Bouquet champêtre par Marie-Noëlle Bayard

Commenter ce livre

 

Ma box crochet DIY Bouquet champêtre

Marie-Noëlle Bayard

Paru le 04/03/2026

16 pages

Marabout

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501199513
9782501199513
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.