#Roman étranger

Mariage fantôme

Cécile Arnaud, David Park

Lorsque George Allenby se retrouve chargé de la création d'un lac sur le domaine d'un imposant manoir irlandais, il a la ferme intention d'en venir à bout aussi vite que possible puis de retourner à Belfast. Officier durant la Grande Guerre, Allenby se débat encore avec ses souvenirs des tranchées, hanté par tout ce qu'il aurait pu faire différemment. Près d'un siècle plus tard, Alex et Ellie préparent leur mariage sans regarder à la dépense. La cérémonie se tiendra dans un pavillon tout juste rénové, offrant une vue sur le lac aménagé après-guerre. Comme Allenby avant lui, Alex est hanté par les décisions qu'il a prises dans le passé. A l'approche du mariage, il se trouve à un tournant : dire la vérité libérerait sa conscience, mais pourrait aussi lui faire perdre tout ce à quoi il tient, à commencer par Ellie. Dans cet émouvant récit d'amour et de trahison, David Park révèle toutes les brèches par lesquelles le passé s'infiltre dans le présent, tantôt destructeur et redoutable, tantôt porteur d'espoir et de beauté fragile.

Par Cécile Arnaud, David Park
Chez Editions de La Table Ronde

|

Auteur

Cécile Arnaud, David Park

Editeur

Editions de La Table Ronde

Genre

Littérature anglo-saxonne

Mariage fantôme

David Park trad. Cécile Arnaud

Paru le 05/02/2026

288 pages

Editions de La Table Ronde

23,00 €

9791037116048
