Je me mets à tricoter

Brenda Lam

Tous les conseils, astuces et techniques que les débutants doivent connaître Dans ce livre, la créatrice Brenda Lam vous enseigne les fondamentaux du tricot. Astuces, gestes, conseils, matériel, points, modèles : tout pour réussir ! Une introduction complète aux essentiels du tricot, avec 10 projets simples en grosse laine pour mettre vos nouvelles compétences à l'épreuve. - Grâce à des instructions étape par étape, des illustrations colorées et des astuces dignes des pros, les débutant·es seront conquis·es. - Des tutoriels faciles à comprendre, rédigés dans un ton léger et convivial, ponctués de l'humour de l'autrice.

Par Brenda Lam
Chez Marabout

Auteur

Brenda Lam

Editeur

Marabout

Genre

Couture, tricot

Je me mets à tricoter

Brenda Lam trad. EliLoCom

Paru le 04/03/2026

128 pages

Marabout

17,95 €

9782501196796
© Notice établie par ORB
