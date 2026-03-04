La soif de l'essentiel

Cette petite voix intérieure qui murmure qu'il manque quelque chose à nos vies bien remplies... faut-il l'ignorer comme une importune ou l'écouter pour chercher plus de sens, de beauté et de spiritualité ? Dans cet ouvrage, Reza Moghaddassi nous invite à pénétrer son univers, où la philosophie occidentale rencontre la spiritualité persane, pour nous reconnecter à l'essentiel. Avec une écriture à la fois sensible et vibrante, l'auteur nous encourage à porter un regard neuf sur nos questions existentielles et à découvrir à travers elles ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans nos vies.