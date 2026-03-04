Inscription
#Essais

La soif de l'essentiel

Reza Moghaddassi

ActuaLitté
Cette petite voix intérieure qui murmure qu'il manque quelque chose à nos vies bien remplies... faut-il l'ignorer comme une importune ou l'écouter pour chercher plus de sens, de beauté et de spiritualité ? Dans cet ouvrage, Reza Moghaddassi nous invite à pénétrer son univers, où la philosophie occidentale rencontre la spiritualité persane, pour nous reconnecter à l'essentiel. Avec une écriture à la fois sensible et vibrante, l'auteur nous encourage à porter un regard neuf sur nos questions existentielles et à découvrir à travers elles ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans nos vies.

Par Reza Moghaddassi
Chez Marabout

|

Auteur

Reza Moghaddassi

Editeur

Marabout

Genre

Méditation et spiritualité

La soif de l'essentiel

Reza Moghaddassi

Paru le 08/04/2026

264 pages

Marabout

3,99 €

ActuaLitté
9782501194914
© Notice établie par ORB
