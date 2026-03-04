Les amitiés sauvages

Dans le monde de Lars, il y a Josefine. Josefine, la fille la plus populaire de la classe. Josefine, qui habite de l'autre côté du jardin. Josefine chez qui Lars n'aime pas spécialement aller. Mais on ne dit pas "non" à Josefine. Dans le monde de Lars, il y aussi Joy. Joy, dont le jardin en friche devient un incroyable terrain de jeu. Joy, qui embarque dans leurs aventures son frère Tof qui ne ressemble à aucun autre garçon. Le jour où toute la classe est invitée à l'anniversaire de Joy, ces deux mondes se heurtent brutalement. La bande de Josefine s'en prend méchamment à Tof : "Il est vraiment trop débile... " Lars a tout vu. Mais Lars n'a rien dit...