La poule qui pond des patates

Le fermier n'est vraiment pas content, une de ses poules ne pond jamais ! C'est décidé, si elle n'a pas pondu demain, elle passe à la casserole. La pauvre petite poule est paniquée, comment va-t-elle pouvoir éviter de terminer dans l'assiette du fermier ? Mais elle est maligne, et est bien décidée à passer le restant de ses jours dans le poulailler... Un conte plein d'humour au beau milieu de la ferme Une histoire rigolote qui prend place dans l'un des lieux préférés des enfants, la ferme, et où l'on suit une petite poule pleine d'imagination et de volonté pour éviter la casserole. Elle est même prête à faire semblant de pondre des patates ou des navets ! Avec un bonus pour mettre en valeur le plaisir de lire Les " Roman Milan 6+ " sont de tout premiers romans conçus spécialement pour devenir un vrai petit lecteur ! On retrouve à la fin un bonus de deux pages avec des questions pour ouvrir la discussion autour de l'histoire, avec la famille ou les copains !