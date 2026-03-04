Aujourd'hui, il n'y a pas école. Youpi ! Nino Dino va en profiter pour jouer avec ses amis. Mais Cléa joue avec Lilly, Max est avec ses cousins et Alfred préfère son ami imaginaire. Nino Dino se sent exclu. Inconsolable, il rentre chez lui. Papa, Maman et Bébé Dino se donnent du mal pour lui remonter le moral. Comment apprivoiser ce gros chagrin ? L'écoute et le temps peuvent être de véritables pansements. Une thématique du quotidien Le gros chagrin fait partie du quotidien des petits. Il surgit souvent sans prévenir et prend soudain beaucoup de place. Les personnages des parents de Nino Dino et de ses amis permettent d'expliquer qu'avec de l'écoute et de la compassion, l'enfant parvient à l'apprivoiser puis à le dépasser, car il se sent compris et consolé. Une histoire réaliste Nino Dino est triste et ça ne passe pas en un clin d'oeil. En racontant ce chagrin sur une temporalité plus longue qu'une simple journée, Mim montre la réalité. Parfois, les gros chagrins durent, et c'est important de les accepter. En prenant le temps d'accueillir ses émotions, on peut ensuite trouver l'énergie pour rebondir et aller vers la gaîté. Un héros miroir des émotions des tout-petits Nino Dino est un héros attachant et plein d'émotions, qui ressemble aux enfants. En suivant ses aventures, les jeunes lecteurs s'identifient et parviennent, à leur tour, à nommer ce qu'ils ressentent.