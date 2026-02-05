Châteaux & Palais Royaux - Parcours d'exception à travers l'histoire, l'art et le pouvoir vous emmène à la découverte des plus splendides résidences royales du monde. De l'Europe à l'Asie, chaque site est replacé dans son contexte historique et enrichi par les récits fascinants de ceux qui y ont vécu. Le livre dévoile des trésors d'architecture, des fresques et chefs-d'oeuvre artistiques, des décors somptueux et un mobilier raffiné, sans oublier les jardins, véritables joyaux d'esthétisme et de symbolisme. Accessible tout en étant érudit, cet ouvrage séduira les passionnés d'art, d'histoire, de patrimoine et de culture.