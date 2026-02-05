Inscription
#Beaux livres

Châteaux & Palais royaux

Emmanuelle Peras, Paola Hazon

ActuaLitté
Châteaux & Palais Royaux - Parcours d'exception à travers l'histoire, l'art et le pouvoir vous emmène à la découverte des plus splendides résidences royales du monde. De l'Europe à l'Asie, chaque site est replacé dans son contexte historique et enrichi par les récits fascinants de ceux qui y ont vécu. Le livre dévoile des trésors d'architecture, des fresques et chefs-d'oeuvre artistiques, des décors somptueux et un mobilier raffiné, sans oublier les jardins, véritables joyaux d'esthétisme et de symbolisme. Accessible tout en étant érudit, cet ouvrage séduira les passionnés d'art, d'histoire, de patrimoine et de culture.

Par Emmanuelle Peras, Paola Hazon
Chez White Star



Auteur

Emmanuelle Peras, Paola Hazon

Editeur

White Star

Genre

Grandes réalisations

Châteaux & Palais royaux

Paola Hazon trad. Emmanuelle Peras

Paru le 05/02/2026

240 pages

White Star

29,90 €

ActuaLitté
9788832916447

