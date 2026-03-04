Bienvenue à DinoParc !

Un troll au musée Noé est en visite au Dino Park avec sa classe, et ça, c'est trop bien ! Noé adore les dinosaures. Mais pas facile de se concentrer sur les explications du paléontologue alors qu'Azote (son fameux troll magique des montagnes) vient de surgir derrière lui. L'ami invisible se met à tout toucher et à faire des bêtises comme à son habitude. Noé commence à stresser et c'est très dommage, car c'est une journée de rêve pour au moins deux raisons : primo, il est au Dino Park, et secundo, il fait équipe avec Pénélope (une fille trop sympa qui l'intimide un peu quand même). Noé va-t-il réussir à gérer l'imprévisible Azote pour profiter du moment ? Ou bien la situation va-t-elle partir en vrille, en sucette ou en cacahuète ? Avec ces deux-là, tout est possible... Des héros si proches des enfants Deux héros qui donnent des recettes pour dépasser ses peurs et surmonter ses problèmes, dans un univers qui mêle vie quotidienne et monde imaginaire, avec des sujets forts et des scènes hilarantes. Un trio créatif Au clavier Mim et Benoît Bajon, à la palette Aurélie Guillerey : un trio maintes fois plébiscité par les jeunes lecteurs et les prescripteurs. Une histoire inédite pour Noé et Azote Ce tome 2 de la collection "Noé et Azote" , précédemment publiée chez Magnard, est une historie inédite.