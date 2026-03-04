Cher grand frère

Il a la meilleure chambre, un groupe de musique, l'attention de ses parents, le droit d'aller en colo... Mais y a-t-il quelqu'un dans cette famille pour se rendre compte qu'elle existe, elle aussi ? ! Le regard sarcastique, drôle et très tendre d'une petite soeur sur son grand frère. Meilleurs ennemis Ce livre est comme une réponse au précédent, Chère petite soeur. Et quand la petite écrit au grand pour le remettre à sa place et rétablir l'équilibre, ça déchire. Car la petite soeur est créative et possède un humour féroce ! Un baume chaleureux et très drôle qui réchauffera le coeur de tous les cadets et toutes les cadettes. Grandir ensemble Comment peu à peu les rapports évoluent, les regards changent. Une petite soeur découvre les fragilités de son grand frère et l'immense affection qui les lie... malgré tout ! Rires et émotions garantis.