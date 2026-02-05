Plonge dans l'univers fascinant de l'évolution des véhicules des forces de l'ordre, grâce à ce livre richement illustré ! Les jeunes lecteurs découvriront comment la technologie a transformé les moyens de transport de la police : du cheval aux véhicules motorisés, de la bicyclette aux modèles futuristes, en passant par les voitures les plus modernes utilisées dans le monde entier. Mais ce livre ne se contente pas de raconter l'histoire : il présente également de nombreux véhicules de police utilisés à travers le globe, révélant leurs particularités et fonctions !