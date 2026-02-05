Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Véhicules de police

Francesco Tomasinelli, Diletta Sartorio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plonge dans l'univers fascinant de l'évolution des véhicules des forces de l'ordre, grâce à ce livre richement illustré ! Les jeunes lecteurs découvriront comment la technologie a transformé les moyens de transport de la police : du cheval aux véhicules motorisés, de la bicyclette aux modèles futuristes, en passant par les voitures les plus modernes utilisées dans le monde entier. Mais ce livre ne se contente pas de raconter l'histoire : il présente également de nombreux véhicules de police utilisés à travers le globe, révélant leurs particularités et fonctions !

Par Francesco Tomasinelli, Diletta Sartorio
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

Francesco Tomasinelli, Diletta Sartorio

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Véhicules

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Véhicules de police par Francesco Tomasinelli, Diletta Sartorio

Commenter ce livre

 

Véhicules de police

Francesco Tomasinelli, Diletta Sartorio

Paru le 05/02/2026

48 pages

Nuinui jeunesse

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889574780
9782889574780
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.