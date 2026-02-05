Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Au-delà de Chassagne

Pierre-Alain Tâche

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A vingt ans, avec un couple d'amis et celle qui deviendra sa femme, le narrateur, envoûté, a arpenté le pays de Chassagne. Désormais âgé, il se remémore cet épisode qui s'est avéré crucial pour lui. Il se souvient du sentiment " qu'une vérité puissante et propice s'apprêtait à percer " l'opacité de ce qui l'entourait. Si la riche nature brumeuse est restée mystérieuse, si ses habitants farouches autant qu'intimidés sont demeurés distants, la magie a pourtant opéré. Du moins pour un temps. Quand l'harmonie du quatuor, soudain usée, s'est délitée, le lieu a paru se refermer sur lui-même. Il ne cessera pourtant de diffuser pour le narrateur une sensation de plénitude inatteignable.

Par Pierre-Alain Tâche
Chez Editions Zoé

|

Auteur

Pierre-Alain Tâche

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature francophone

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au-delà de Chassagne par Pierre-Alain Tâche

Commenter ce livre

 

Au-delà de Chassagne

Pierre-Alain Tâche

Paru le 05/02/2026

144 pages

Editions Zoé

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889075652
9782889075652
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.