Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Lire ensemble

Thibault Le Page

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un petit livre d'exercices de lecture, seul ou à plusieurs Lire, lire encore. Retrouver le goût de ce qui s'élabore sur le temps long, favoriser le plaisir d'être ensemble, de partager, de discuter, de débattre, de construire sa pensée en dialogue : voilà un programme qui emporte la conviction générale. Comment mettre cela en oeuvre à une époque où le temps de lecture est de plus en plus cannibalisé et où les programmes d'intelligence artificielle semblent se substituer à cette mise en partage ? L'ambition de cet ouvrage est de fournir des clés pour initier et soutenir des temps collectifs autour du livre. Connaissez-vous l'arpentage, pratique qui consiste à découper un livre pour le lire à plusieurs ? L'échange de bibliothèques ? Les clubs de lecture ? Thibault Le Page, s'inspirant notamment de démarches issues de l'art et du design, propose dix-sept exercices conçus pour découvrir le goût de lire ensemble, comme on s'attable ensemble.

Par Thibault Le Page
Chez Premier Parallèle

|

Auteur

Thibault Le Page

Editeur

Premier Parallèle

Genre

Bibliothéconomie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lire ensemble par Thibault Le Page

Commenter ce livre

 

Lire ensemble

Thibault Le Page

Paru le 05/02/2026

160 pages

Premier Parallèle

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782850613166
9782850613166
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.