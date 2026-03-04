L'ange gardien

Dans le quartier de San Lorenzo, à Rome, le corps d'un orphelin est retrouvé dans une poubelle. Le vice-questeur Chiesa est certain de tenir le coupable. Mais, déterminé à prouver son innocence, le suspect fait appel à un détective privé pour le moins atypique : Adriano Scala, alias Woodstock. Instituteur et hippie sur le retour, ce dernier a une faculté particulière : sous l'emprise de la drogue, ses fonctions cognitives sont décuplées et il devient capable des plus formidables déductions. Mais Woodstock n'a jamais eu à résoudre un meurtre. Et il devra composer avec l'inflexible vice-questeur Chiesa, pour former un duo aussi surprenant qu'efficace en quête d'une effroyable vérité.