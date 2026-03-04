Inscription
L'ange gardien

Leo Giorda, Giorda Leo

Dans le quartier de San Lorenzo, à Rome, le corps d'un orphelin est retrouvé dans une poubelle. Le vice-questeur Chiesa est certain de tenir le coupable. Mais, déterminé à prouver son innocence, le suspect fait appel à un détective privé pour le moins atypique : Adriano Scala, alias Woodstock. Instituteur et hippie sur le retour, ce dernier a une faculté particulière : sous l'emprise de la drogue, ses fonctions cognitives sont décuplées et il devient capable des plus formidables déductions. Mais Woodstock n'a jamais eu à résoudre un meurtre. Et il devra composer avec l'inflexible vice-questeur Chiesa, pour former un duo aussi surprenant qu'efficace en quête d'une effroyable vérité.

Par Leo Giorda, Giorda Leo
Chez Gallmeister

Auteur

Leo Giorda, Giorda Leo

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

L'ange gardien

Leo Giorda, Giorda Leo

Paru le 04/03/2026

274 pages

Gallmeister

9,90 €

9782404081229
