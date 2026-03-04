Inscription
Deux vérités, un mensonge

Claire McGowan

ActuaLitté
"Tout le monde ici a tué quelqu'un". "Il n'y a aucun moyen de quitter cette île". "Vous allez tous tuer ou être tués ici". L'une de ces affirmations est un mensonge. Mais laquelle ? Amira n'a aucune envie de participer à l'anniversaire de son mari et de ses amis sur une île écossaise coupée du monde. Et malgré un jacuzzi chauffé au bois, le séjour s'annonce glacial. Pour détendre l'atmosphère, les convives décident de jouer à "deux vérités et un mensonge" en déposant anonymement trois déclarations sur eux-mêmes dans une boîte. C'est alors qu'un bout de papier supplémentaire apparaît, griffonné de trois menaces terrifiantes. Sans réseau et sans moyen de quitter l'île, le groupe est pris au piège jusqu'à la fin du week-end. Il n'y a que deux explications possibles : ou bien ils ne sont pas seuls, ou bien l'un d'entre eux veut leur mort à tous. Un jeu qui pourrait vous coûter la vie... Par l'autrice best-seller de Personne ne doit savoir, Prix des Lectrices 2023. "Un roman d'une noirceur à faire froid dans le dos qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page". The Sun "Une intrigue diabolique, haletante et truffée de rebondissements". The Belfast Telegraph "D'une noirceur oppressante". Best Magazine "Une exploration terrifiante du pouvoir de la culpabilité et de la paranoïa". Jane Casey "Un suspense méchamment captivant avec des rebondissements diaboliques". John Marrs "Une intrigue qui démarre brillamment, et une histoire captivante qui m'a saisie dès la première page. Des machinations complexes qui se révèlent dans un rythme haletant - un chef-d'oeuvre". Andrea Mara "Un thriller brillant à l'atmosphère pesante. Un huis-clos excellent, avec une galerie de personnages dont les secrets vous saisiront". Nadine Matheson

Par Claire McGowan
Chez Hauteville

|

Auteur

Claire McGowan

Editeur

Hauteville

Genre

Thrillers

Deux vérités, un mensonge

Claire McGowan trad. Nathalie Guillaume

Paru le 04/03/2026

400 pages

Hauteville

8,95 €

ActuaLitté
9782387210449
© Notice établie par ORB
