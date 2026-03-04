"le goût du sang on l'a toutes ? l'odeur du fer sur les papilles" Dans une langue organique, qui râpe autant qu'elle berce, Camille Paix sème ses poèmes comme on dispose devant soi les morceaux d'un puzzle. Couronnes de perles, lapins cornus et autres grigris peuplent ses pages pour convoquer ce qui a disparu ou demeure invisible pour les yeux. Ouvrant grand les placards de la mémoire, elle laisse entrer les fantômes et sourdre sa colère. Que trouve-t-on quand on commence à retourner les pierres ? Des souvenirs de violence, des secrets bien gardés, mais pas seulement. Alors, tout doucement, la poétesse recoud : les corps qu'elle avait entrepris de disséquer, les trous de l'histoire et les plaies des unes et des autres.