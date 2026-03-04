Inscription
#Roman francophone

Carcasses

Camille Paix

"le goût du sang on l'a toutes ? l'odeur du fer sur les papilles" Dans une langue organique, qui râpe autant qu'elle berce, Camille Paix sème ses poèmes comme on dispose devant soi les morceaux d'un puzzle. Couronnes de perles, lapins cornus et autres grigris peuplent ses pages pour convoquer ce qui a disparu ou demeure invisible pour les yeux. Ouvrant grand les placards de la mémoire, elle laisse entrer les fantômes et sourdre sa colère. Que trouve-t-on quand on commence à retourner les pierres ? Des souvenirs de violence, des secrets bien gardés, mais pas seulement. Alors, tout doucement, la poétesse recoud : les corps qu'elle avait entrepris de disséquer, les trous de l'histoire et les plaies des unes et des autres.

Par Camille Paix
Chez Cambourakis

|

Auteur

Camille Paix

Editeur

Cambourakis

Genre

Poésie

Carcasses

Camille Paix

Paru le 04/03/2026

99 pages

Cambourakis

10,00 €

