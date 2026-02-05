Je gère mon stress grâce aux TCC

"Mon programme d'auto-thérapie", une collection qui met les outils thérapeutiques à la portée de tous et toutes ! Le stress concerne 8 personnes sur 10 en France, et il peut avoir des conséquences importantes sur la santé, physique et mentale. Ce programme d'auto-thérapie se base sur les dernières recherches en psychologie et compile l'ensemble des techniques utilisées en thérapie comportementale et cognitive, afin que les lecteurs et lectrices apprennent en toute autonomie comment mieux gérer leur stress au quotidien. Chaque chapitre permet de mieux comprendre son stress en abordant une thématique particulière et se termine par une pratique de relaxation. Psychologues et formatrices en gestion du stress par le CBSM (Cognitive Behavioral Stress Management), Aurélie Gauchet et Marine Paucsik ont conçu un véritable programme clé en main, en 10 semaines, pour nous apprendre à gérer notre stress au quotidien : - Identifiez d'où vient votre stress et apprenez à agir concrètement sur son origine tout en en maîtrisant les symptômes. - Découvrez la force du programme CBSM (Cognitive Behavioral Stress Management), créé aux Etats-Unis dans les années 2000. - Laissez-vous guider au fil des semaines grâce à de nombreux exercices, et découvrez différentes techniques de régulation (restructuration cognitive, stratégies de coping, relaxation, méditation de pleine conscience, autocompassion...). Compléments numériques : cahiers d'exercices, audios, etc.