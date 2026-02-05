Inscription
#Beaux livres

Micheline Presle et Danielle Darrieux chez Claude Autant-Lara (1942-1954)

Ginette Vincendeau, Jeanne Rohner

Une enquête précise et documentée sur deux monstres sacrés du cinéma français des années 40 : Micheline Presle et Danielle Darrieux, dans les films de Claude Autant-Lara. Dans la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, Micheline Presle et Danielle Darrieux sont toujours autant plébiscitées par le public et la critique, tenant alors le haut de l'affiche dans quatre films de Claude Autant-Lara (Le Diable au corps, Occupe-toi d'Amélie, Le Bon Dieu sans confession et Le Rouge et le Noir). A partir de l'examen des textes documentant la genèse de ces productions ainsi que d'un projet du réalisateur dans lequel Presle et Darrieux ont été pressenties (Nez de cuir), Jeanne Rohner interroge dans quelle mesure l'image (la persona) des deux vedettes influe sur la construction de leurs personnages. Ceux-ci (ainsi que leurs relations avec les autres personnages) évoluent en effet au fil des moutures scénaristiques en fonction du casting envisagé et en particulier de la star prévue dans le premier rôle. A travers cette incursion dans les coulisses de la création, cet essai met ainsi en lumière la productivité de l'outil génétique appliqué au cinéma.

Par Ginette Vincendeau, Jeanne Rohner
Chez Librairie Droz

|

Auteur

Ginette Vincendeau, Jeanne Rohner

Editeur

Librairie Droz

Genre

Acteurs

Micheline Presle et Danielle Darrieux chez Claude Autant-Lara (1942-1954)

Jeanne Rohner

Paru le 05/02/2026

456 pages

Librairie Droz

24,90 €

9782600066242
