Ao Ashi Playmaker Tome 33

Alors qu'il n'est encore qu'un jeune joueur, Fukuda est transféré dans le club espagnol de Sabadell. Confronté à la barrière de la langue, il traverse une période difficile, d'autant qu'on ne lui laisse guère l'occasion de jouer. Il surmonte toutefois cette épreuve à sa manière et s'impose sur le terrain avec éclat, devenant le sauveur de l'équipe ! Arrive enfin la confrontation tant attendue : le coup d'envoi du match contre le célèbre FC Barcelone est sur le point d'être donné!