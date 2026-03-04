Inscription
#Manga

Ao Ashi Playmaker Tome 33

Yûgo Kobayashi

ActuaLitté
Alors qu'il n'est encore qu'un jeune joueur, Fukuda est transféré dans le club espagnol de Sabadell. Confronté à la barrière de la langue, il traverse une période difficile, d'autant qu'on ne lui laisse guère l'occasion de jouer. Il surmonte toutefois cette épreuve à sa manière et s'impose sur le terrain avec éclat, devenant le sauveur de l'équipe ! Arrive enfin la confrontation tant attendue : le coup d'envoi du match contre le célèbre FC Barcelone est sur le point d'être donné!

Par Yûgo Kobayashi
Chez Mangetsu

|

Auteur

Yûgo Kobayashi

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

Ao Ashi Playmaker Tome 33

Yûgo Kobayashi trad. Amira Zegrour

Paru le 04/03/2026

192 pages

Mangetsu

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782382813522
