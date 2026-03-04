Personne ne l'avait prévenue que le rock pouvait être aussi sanglant. Eté 1989 : Suzanne, dix ans, est fascinée par l'univers sulfureux du groupe de rock de son père. Quand sa mère se remarie, elle en profite pour le suivre dans une tournée qui s'annonce légendaire ! Mais la gloire a un prix : tandis que le groupe grimpe dans les classements, les rivalités internes mènent tout droit à un drame tragique. Depuis vingt-neuf ans, seul témoin de cette explosion de violence, Suzanne tente d'oublier. Elle a troqué la fureur de la scène contre une banlieue tranquille et une vie maritale rangée. Mais quand la mort soudaine de son père rouvre les blessures du passé, elle plaque tout et reprend la route pour comprendre enfin ce qui s'est joué. A la poursuite de ses souvenirs et de la femme qu'elle aurait voulu être, elle renoue avec une vie de désir et d'aventure. Mais son mari refuse de lâcher prise : décidé à la récupérer, il se lance à sa poursuite à travers le pays, quitte à la pousser à bout. Porté par l'énergie sauvage du rock, Hot Wax est une cavale échevelée où se perdre est peut être la seule manière de se retrouver. "Sensuel et viscéral dès la première page... M. L. Rio s'impose comme une autrice incontournable". Jennifer Egan, autrice de Qu'avons-nous fait de nos rêves ? "L'esprit rebelle des Stooges, l'énergie des Ramones et le glamour des Cramps, Hot Wax c'est du rock pur et dur - pied sur le retour et amplis à fond". Mat Osman, musicien et auteur de The Ghost Theatre