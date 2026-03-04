Inscription
#Essais

Aria - Le Tribunal des Dragons

FibreTigre

ActuaLitté
"Pour avoir tué un des leurs, l'humanité sera jugée" Le dieu Ennemi a chuté, le Roi des Dieux est revenu parmi les hommes et le monde d'Aria prospère sous le règne de la Reine des Rois... Mais une nouvelle menace s'élève déjà au-dessus de l'humanité. L'ambition démente d'un monarque prêt à tout pour étendre son pouvoir a attiré l'attention des Dragons. L'heure du jugement approche, mais l'espoir d'une rédemption existe, et vous l'incarnez. Soyez les premiers à trouver le passage vers le mythique pays des Dragons et plaidez la cause des humains... ou défendez vos propres intérêts. Dans cette seconde et dernière partie, qui ne peut pas être jouée indépendamment de la première partie présentée dans Le Tribunal des Dragons - La Grâce de Tamerlan, visitez le Bharat et Kashi, la cité aux mille dieux où la révolte gronde, l'île du Paradis où nul ne peut mentir, Keos et son pharaon sanguinaire, Xanadu, ville oubliée dans la jungle, et peut-être même le mythique pays des Dragons...

Par FibreTigre
Chez Elder Craft

|

Auteur

FibreTigre

Editeur

Elder Craft

Genre

Jeux

Aria - Le Tribunal des Dragons

FibreTigre

Paru le 04/03/2026

400 pages

Elder Craft

55,00 €

9782380240801
© Notice établie par ORB
