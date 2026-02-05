Inscription
#Essais

L'école de Compostelle

Suzac

Le Chemin a tant à nous apprendre : partir pour la rencontre avec soi-même ou les autres, tantôt revitalisant, tantôt apaisant, chargé de forces mystérieuses et source infinie de découvertes, écoutons les multiples enseignements qu'il nous délivre. Ce recueil joliment illustré présente une centaine de textes inspirants d'écrivains, philosophes et poètes parmi les plus illustres qui ont célébré le Chemin (saint Augustin, Aymery Picaud, Shirley McLaine, Jean-Christophe Rufin, Paolo Coelho, Gaële de La Brosse, Alix de Saint-André, etc.). A leur manière, ils sont les interprètes de ses bienfaits, les passeurs qui nous révèlent avec clairvoyance et sensibilité comment se reconnecter à notre nature profonde en prenant le Chemin. Autant de leçons de sagesse et de bien-être applicables à notre quotidien pour (re)trouver sérénité et bonheur. 15 thèmes forts : Comme un parfum de plénitude ; La force du Chemin ; La pensée naît de la marche ; Eloge de la lenteur, etc.

Par Suzac
Chez Suzac

|

Auteur

Suzac

Editeur

Suzac

Genre

Récits de voyage

L'école de Compostelle

Suzac

Paru le 05/02/2026

112 pages

Suzac

9,90 €

9782487211209
