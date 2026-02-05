L'école du voyage

Le voyage a tant à nous apprendre : partir pour la rencontre avec soi-même ou l'ivresse de l'aventure, voyage de loisir ou spirituel, tantôt revitalisant, tantôt apaisant, chargé de mystères et source infinie de découvertes, écoutons les multiples enseignements qu'il nous délivre. Ce recueil joliment illustré présente une centaine de textes inspirants de scientifiques, écrivains, philosophes et poètes parmi les plus illustres qui ont célébré le voyage (Homère, Joseph Conrad, Alexandra David-Neel, Théodore Monod, Nicolas Bouvier, Sylvain Tesson, etc.). A leur manière, ils sont les interprètes de ses bienfaits, les passeurs qui nous révèlent avec clairvoyance et sensibilité comment gagner en voyageant notre combat contre l'habitude et l'ennui. Autant de leçons de sagesse et de bien-être applicables à notre quotidien pour (re)trouver sérénité et bonheur. 10 thèmes forts : L'ivresse de l'aventure ; Bouleversements salutaires ; Autres pays autres moeurs ; A la poursuite de l'ailleurs, etc.