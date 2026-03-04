Nos étoiles polaires Tome 3

Eloignées à l'école mais unies dans la vie, ces deux soeurs vont devenir leur bonne étoile respective. Mizuki, victime de brimades, est parvenue grâce à l'aide de Hikari à s'intégrer dans le même groupe de filles qu'elle. Cependant, plus Mizuki s'entend avec ses amies, plus Hikari se compare à elle... En parallèle, leurs nouveaux voisins, un frère et une soeur, intègrent leur lycée ! Une histoire d'amitié lumineuse et sensible portée par le dessin ravissant et enjoué de Mizuka Yuzuhara.