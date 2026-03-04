Inscription
Nos étoiles polaires Tome 3

Mizuka Yuzuhara

Eloignées à l'école mais unies dans la vie, ces deux soeurs vont devenir leur bonne étoile respective. Mizuki, victime de brimades, est parvenue grâce à l'aide de Hikari à s'intégrer dans le même groupe de filles qu'elle. Cependant, plus Mizuki s'entend avec ses amies, plus Hikari se compare à elle... En parallèle, leurs nouveaux voisins, un frère et une soeur, intègrent leur lycée ! Une histoire d'amitié lumineuse et sensible portée par le dessin ravissant et enjoué de Mizuka Yuzuhara.

Par Mizuka Yuzuhara
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Mizuka Yuzuhara

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

Nos étoiles polaires Tome 3

Mizuka Yuzuhara trad. Angélique Mariet

Paru le 04/03/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

9782373497113
